A Torino una campagna per lo smaltimento degli oli esausti

Partirà nei prossimi giorni a Torino la campagna di comunicazione 'Usa, versa, getta', promossa dalla Città di Torino con Amiat Gruppo Iren e con il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti. L'obiettivo è quello di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sulla necessità di differenziare questa tipologia di rifiuto, considerato altamente inquinante. La campagna userà molteplici canali: affissioni stradali e presso sedi comunali, uffici e attività commerciali, advertising sui mezzi Gtt, oltre a contenuti digitali dedicati.

"I risultati ottenuti in un solo anno dall'avvio del progetto di raccolta capillare degli oli esausti vegetali, con il raddoppio dei quantitativi conferiti, ci riempiono di orgoglio e premiano l'impegno dei cittadini e delle istituzioni nel raggiungere traguardi importanti nel campo dell'economia circolare - commenta l'assessora alle Politiche per l'Ambiente Chiara Foglietta -. Proseguendo nella sensibilizzazione, la nuova campagna potrà contribuire a ottenere risultati sempre più importanti in termini ambientali, rendendo Torino una città sempre più rispettosa del nostro ecosistema".

"L'obiettivo di questa campagna è aumentare la conoscenza degli utenti e migliorare la differenziazione degli oli esausti a Torino: un percorso avviato da oltre un anno e che, nel primo semestre del 2024, ha permesso di raddoppiare i quantitativi di oli esausti conferiti, passando da circa 10mila tonnellate del 2023 alle quasi 20mila raccolte tra gennaio e giugno di quest'anno", sottolinea Paola Bragantini, presidente Amiat.





