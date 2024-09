A Emma Marcegaglia gli occhialini di Cavour

Il presidente della Fondazione Marco Boglione ha conferito a Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding, il Premio Cavour 2024 "per la passione imprenditoriale, l'impegno istituzionale - anche in campo europeo - e la visione internazionale".

Nel corso della cerimonia presso la Fondazione Camillo Cavour di Santena (Torino) - iniziata con la consueta visita istituzionale alla tomba di Camillo Cavour - Emma Marcegaglia è stata intervistata sul palco da Andrea Malaguti, direttore della Stampa, su transizione ecologica, riduzione della spesa pubblica europea, anche attraverso l'istituzione di eurobond, collocazione dell'Italia nelle politiche Ue, inversione demografica, politiche migratorie, usi e abusi dell'intelligenza artificiale, elezioni Usa, l'interesse di Marcegaglia Holding per alcuni asset dell'ex Ilva.

Durante l'evento, sul maxischermo allestito nel Giardino delle Scuderie del Polo cavouriano è stato proiettato il video con la motivazione del Premio, istituito nel 2007 dalla Fondazione Cavour in collaborazione con l'Associazione Amici della Fondazione.

Il Premio Camillo Cavour - che consiste in una riproduzione in oro degli occhiali del celebre statista piemontese - è assegnato ogni anno a un italiano eccellente ed è destinato alle persone che hanno contribuito e contribuiscono a continuare l'opera alla quale Camillo Benso di Cavour dedicò tutta la vita: l'Unità d'Italia, il rafforzamento della struttura dello Stato nazionale, la appartenenza politica ed economica del nostro Paese alla comunità europea. Lo hanno ricevuto Carlo Azeglio Ciampi, Umberto Veronesi, Piero Angela, Giorgio Napolitano, Carla Fracci, Carlo Petrini, Antonio Vassallo (in memoriam) Bruno Ceretto, Brunello Cucinelli, Mario Draghi, Samantha Cristoforetti, Giovanni Soldini, Giovanni Minoli. Romano Prodi, Renato Brunetta e Antonio Patuelli.



