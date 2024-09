Torna Musica Magia dei Luoghi con l'arpa di Sara Terzano

Torna la rassegna Musica - Magia dei Luoghi che rievoca echi antichi e sviluppa repertori musicali inediti in luoghi di pregio storico e architettonico da scoprire grazie alla musica. A settembre sono in programma due appuntamenti, con il gruppo cameristico Alchimea a Pecetto Torinese, nell'ambito del Bric San Vito Festival, e con l'arpista Sara Terzano al museo diocesano di Torino per le "Giornate Europee del Patrimonio".

Il tema della diciassettesima edizione della rassegna - nata del 2008 per esplorare il dialogo tra Musica, Architettura, Arte e Paesaggio . è 'Oroboro: come un canone inverso', titolo che allude alla ricerca di diverse chiavi di lettura nell'interpretazione della musica e delle diverse espressioni artistiche. Con la nuova edizione Musica - Magia dei Luoghi si conferma vivace fucina musicale e culturale promotrice di creatività e valorizzazione del patrimonio. I due concerti costituiranno anche l'occasione per presentare i corsi della masterclass per strumento solista ed ensemble tenuta da Sara Terzano in collaborazione con il Laboratorio del Suono del Sermig di Torino



