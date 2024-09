Pragelato si prepara per le gare delle Universiadi 2025

Pragelato si prepara a ospitare le gare di sci nordico e biathlon dei giochi mondiali universitari di Torino 2025. Ai piedi dei trampolini infatti si sta realizzando il poligono per il biathlon e si sta ristrutturando l'edificio che durante i Giochi olimpici del 2006 ospitò i locali per il cronometraggio, gli spazi per i giudici e i locali per il lavoro degli skimen incaricati di preparare gli attrezzi degli atleti. Il complesso sarà destinato a svolgere la funzione di residenza alberghiera per gli atleti, con cento posti letto.

La pista del Centro Olimpico del Fondo di Pragelato Plan non necessita invece di interventi rilevanti, mentre la pista per il biathlon è stata tracciata e nei prossimi anni Pragelato diventerà un centro di preparazione per le discipline nordiche attivo per 10 mesi l'anno, grazie al tracciato per lo skiroll utilizzabile nei mesi estivi e autunnali.

"La manifestazione sarà una vetrina, un'occasione per tornare sulla ribalta internazionale e porrà le premesse per quello che accadrà nei prossimi anni nei nostri impianti - afferma il sindaco di Pragelato Massimo Marchisio -. Dal 13 al 23 gennaio 2025 ospiteremo 600-700 atleti, accompagnati da tecnici, dirigenti e tifosi". In prospettiva futura, Marchisio sostiene che "la nostra località diventerà un punto di riferimento per l'intera Italia settentrionale per la pratica dello sci di fondo e del biathlon e per la preparazione degli atleti. La possibilità di assistere a gare delle discipline nordiche, in inverno come in estate, sarà un'ulteriore attrazione turistica".



