'Olimpiadi della terza età' in rsa dell'alessandrino

Nella residenza per anziani 'Villa San Fortunato' di Casal Cermelli (Alessandria) domani pomeriggio, venerdì 20 settembre, prima edizione delle 'Olimpiadi della Terza Età': gli ospiti si sfidano in attività pensate per tutti i livelli di abilità, promuovendo movimento e socializzazione.

Previste tre prove: 20 metri piani di corsa con o senza girello; sfida in carrozzina; lancio del peso, in cui si cimenterà anche Benvenuta che, con 100 anni e mezzo, è l'iscritta più anziana.

"A differenza delle altre, questa non è una festa per gli ospiti, ma degli ospiti - spiega il fisioterapista Andrea Cermelli - Hanno trovato nulla di pronto e hanno dovuto prepararla loro. Prendendo molto sul serio la proposta e gli allenamenti, dimostrando che anche a una certa età si può essere utili, vivi e competitivi".

"Ancora una volta abbracceremo idealmente tutti i nostri anziani, come si fa in una grande famiglia - conclude il direttore Antonio Musso - Lo faremo sotto il segno dei cinque cerchi olimpici intrecciati, simbolo dell'unione tra i popoli del mondo".



