Nursing Up, 'siamo di fronte a una vera emergenza'

Si è svolto l'incontro tra il sindacato degli infermieri Nursing up e Federico Riboldi assessore alla sanità del Piemonte. Tra le tematiche affrontate la necessità di rendere più attrattiva la professione infermieristica nella regione, con particolare attenzione all'esodo dei professionisti all'estero o nel settore privato.

"Siamo di fronte a una vera emergenza. Gli infermieri vivono un disagio crescente a causa della carenza di personale e delle condizioni lavorative - sottolinea Claudio Delli Carri segretario regionale Nursing Up -. È urgente intervenire per valorizzare la loro professionalità, uno dei tanti esempi sono le aree ad alta complessità e intensità".

L'assessore Riboldi ha confermato l'impegno a riconoscere un'indennità per gli infermieri. "È un segnale importante, un progetto in fase di costruzione e di cui si prevede l'adozione di una legge entro un anno, ma che rappresenta un primo passo concreto verso il riconoscimento economico e morale degli infermieri", ha spiegato Delli Carri.

Durante l'incontro, si è parlato anche della figura dell'assistente infermiere. "Abbiamo già espresso la nostra preoccupazione per il documento attuale poiché potrebbe avere conseguenze negative nei confronti del personale sanitario. Se da un lato la figura dell'Oss viene valorizzata, dall'altro non viene riconosciuto un percorso professionalizzante ed economico per gli infermieri", ha affermato Delli Carri.

Un altro punto riguardava gli algoritmi del 118, per il quale si prevede un incontro tra i sindacati e ordini professionali dei medici e degli infermieri.



