Iveco Bus rafforza la collaborazione con Zf per l'elettrico

Iveco Bus rafforza la collaborazione con Zf, che fornisce prodotti e sistemi avanzati di mobilità per autovetture, veicoli commerciali e per la tecnologia industriale. Lo hanno annunciato le due aziende all'Iaa Transportation di Hannover. L'intesa riguarda l'applicazione di soluzioni di mobilità elettrica innovative per la decarbonizzazione del trasporto passeggeri.

Iveco Bus e Zf condividono l'impegno - sottolinea una nota - nel trasformare il settore dei trasporti e guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile, combinando una solida competenza tecnologica nelle soluzioni di propulsione a energia alternativa come l'elettrico. La collaborazione commerciale con Zf supporterà la strategia globale di elettrificazione di Iveco Bus e lo sviluppo di una nuova architettura nativa a zero emissioni per la prossima generazione di veicoli.

"Questa nuova partnership dimostra il nostro impegno a collaborare con attori innovativi che ambiscono a superare i confini dell'innovazione tecnologica a supporto della transizione energetica. L'elettrificazione è un fattore abilitante essenziale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'industria degli autobus" spiega Domenico Nucera, presidente della Bus Business Unit di Iveco Group.

"Questo ulteriore passo nella nostra relazione con Iveco Bus, focalizzato sulle nostre soluzioni innovative di mobilità elettrica, sottolinea come i nostri investimenti strategici nelle tecnologie di decarbonizzazione stiano dando i loro frutti" afferma Peter Laier, consigliere di amministrazione di Zf e responsabile della divisione Soluzioni per Veicoli Commerciali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA