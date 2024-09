Il Nice Festival a Moncalieri, apertura il 22 settembre

La seconda edizione del Nice festival Moncalieri (Torino), organizzato dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo, è in programma dal 22 al 29 settembre al PalaExpo. Fondazione Cirko Vertigo, Accademia Cirko Vertigo, Collettivo Binario Zero, Carlo Cerato, Vladimir Ježić, Salvatore Cappello e Arianna Abis i protagonisti della kermesse: sette le compagnie in programma, ventiquattro gli artisti in scena, sette le nazionalità rappresentate dai cast internazionali, ovvero Italia, Francia, Croazia, Portogallo, Messico, Brasile, Argentina.

Domenica 22 settembre è prevista la giornata di apertura in piazza Vittorio Emanuele II con un memorabile pomeriggio di festa, gratuito e rivolto a tutta la famiglia: dalle 16 alle 20 il centro cittadino sarà animato dai laboratori di circo sociale della Fondazione Uci e dallo spettacolo di apertura di Fondazione Cirko Vertigo. Dalle 16 alle 18 spazio alla sperimentazione creativa e ludica degli attrezzi del circo in chiave sociale e di comunità: le attività sono parte del progetto Sul Filo del Circo lab_Special Social Edition promosso dalla Città di Grugliasco (Torino) in partenariato con Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Uniti per crescere insieme Onlus grazie al contributo del ministero della Cultura - direzione generale spettacolo.

"Siamo felici di aprire il nostro festival nel cuore della Città - spiega Paolo Stratta, direttore di produzione del centro blucinQue Nice e fondatore di Cirko Vertigo -. Quello di domenica 22 settembre sarà un pomeriggio di festa pensato per far conoscere a tutti il circo contemporaneo, con un occhio di riguardo ai più giovani, grazie anche alla collaborazione con Fondazione Uci. Per il secondo anno torniamo a Moncalieri, che ci ha accolti e sostenuti. Accanto a professionisti di lunga esperienza, portiamo in scena giovanissimi e promettenti artisti formati presso l'Accademia".

Ogni mattina, nei giorni infrasettimanali, è previsto un doppio appuntamento dedicato alle scuole del territorio.



