Dipinto di Carlo Levi Lucania '61 ora per ciechi e ipovedenti

Il telero "Lucania '61", monumentale opera pittorica di Carlo Levi, è da oggi accessibile e fruibile anche alle persone cieche e ipovedenti: la mappatura 3D del dipinto è stata appena presentata alla sede della Fondazione Amendola, a Torino. L'iniziativa, importante per l'accessibilità dell'arte e della cultura, è stata resa possibile grazie all'Università di Pavia e a Virginio Cantoni, autore della traduzione dell'opera in forma tattile.

Contorni e forme dei personaggi e dei dettagli sono evidenziati con rilievi, etichettati con lettere Braille e correlati agli elementi rappresentati con una legenda che associa una descrizione a ogni lettera.

"Lucania '61 è un'opera - commenta Michela Favaro, vicesindaca di Torino - che nasce nel 1961 per unire la Città di Torino con il territorio lucano. Oggi, grazie alla Fondazione Amendola e al prezioso lavoro di ricerca condotto con i partner di questa iniziativa, il telero rinasce rendendosi fruibile al pubblico delle persone ipovedenti e non vedenti. Si realizza quindi un servizio importante. Un servizio di inclusione, un'occasione di conoscenza e scoperta, si mette a disposizione dei cittadini uno strumento per il dialogo e il confronto sul piano artistico, culturale e sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA