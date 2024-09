Con 'GiovaniAdulti' torna a Torino il festival delle periferie

Con la seconda edizione di 'GiovaniAdulti', torna a Torino, dal 25 al 27 settembre, il festival dedicato alle periferie del capoluogo piemontese. In programma oltre quaranta laboratori, artistici, formativi e sportivi. Con incontri con scrittori, giornalisti, volti televisivi, conduttori radiofonici, musicisti, reporter, autori tv, intellettuali e realtà del volontariato. L'evento ha il sostegno dell'assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, che ha scelto per questa edizione il titolo 'Il Corpo del Mondo'.

Il festival verrà ospitato nella Cascina Giajone, lo storico edificio nel cuore di Mirafiori Nord. Come direttore artistico è stato confermato il giornalista Francesco Borgonovo. Tra gli ospiti Beatrice Venezi, Giuseppe Cruciani, Maurizio Belpietro, Moni Ovadia, Dino Giarrusso, Giulio Cavalli.

"Quest'anno, il programma si concentra sul tema del corpo - spiega Francesco Borgonovo -. Sui corpi si dà battaglia, dei corpi si discute nei talk show e sui giornali, sui corpi si misurano le grandi sfide della politica che non a caso diviene biopolitica. Giusto confrontarsi allora con ragazze e ragazzi che il corpo iniziano a viverlo e a scoprirlo, a muoverlo e a educarlo. Con loro affronteremo un allenamento valido per il corpo e per la mente, cercando di trovare uno spazio per la carne, il sangue e ovviamente l'anima".

"Arte, letteratura, pensiero, attività sportiva all'aperto a riempire il vuoto di quartieri altrimenti abbandonati allo spaccio di droga o al degrado dell'abusivismo - afferma Maurizio Marrone -. Dove si allestisce un confronto pubblico su temi di attualità come le guerre in corso, oppure un ring per insegnare arti marziali, non nascerà una piazza di spaccio e a Torino, nessuno più di 'GiovaniAdulti', porta nomi straordinari del giornalismo, della musica e dello spettacolo a contatto diretto con i giovani delle periferie".



