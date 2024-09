Biella, arrestati dopo la fuga con un chilogrammo di droga

Una coppia biellese è stata arrestata dai carabinieri con oltre un chilogrammo di hashish destinato al mercato dello spaccio. Da alcune settimana i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Biella monitoravano i movimenti di un uomo residente nel cossatese, sospettato di essere punto di riferimento dello spaccio di stupefacenti in provincia. L'altra sera l'hanno seguito mentre insieme a una donna è uscito di casa, raggiungendo l'autostrada in direzione Torino. Sospettando che stesse andando a rifornirsi di stupefacente, lo hanno atteso ai caselli da cui sarebbe potuto uscire, come infatti è successo dopo un paio d'ore a quello di Balocco. I carabinieri gli hanno intimato l'alt e l'uomo ha dapprima finto di fermarsi, poi ha improvvisamente accelerato, cercando di investire uno dei militari. È iniziato un breve inseguimento, durante il quale ha speronato l'auto civetta, perdendo però il controllo e finendo fuori strada, accennando un tentativo di fuga a piedi, ma venendo immediatamente bloccato e ammanettato dai militari.

All'interno dell'auto sono stati trovati due involucri contenenti un chilogrammo di hashish e alcuni grammi di cocaina.

Così per la coppia, un cittadino marocchino di 39 anni, con vari precedenti specifici, e una 32enne italiana, incensurata, è scattato l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e all'uomo è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati poi tradotti al carcere di Vercelli.



