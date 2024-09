Avis Torino cerca donatori, tre giorni di festa per i 95 anni

Tre giorni di spettacoli e incontri, non solo per festeggiare il traguardo dei 95 anni di attività, ma per trovare soprattutto nuovi donatori. Questo è l'obiettivo di Avis Torino, che ha presentato gli appuntamenti che da domani fino a domenica saranno dedicati all'associazione, di cui la sezione torinese è quella più grande d'Italia, con 27mila donatori, che hanno contribuito a raccogliere il 54% del sangue dell'area metropolitana di Torino.

Al Grattacielo Piemonte è stato illustrato l'evento, ospitato in piazza San Carlo. Erano presenti l'assessore alla Politiche Sociali Maurizio Marrone, in rappresentanza del presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Federico Riboldi e il vicepresidente Camera di Commercio di Torino, Enzo Pompilio d'Alicandro "Questo anniversario non vuol essere solo celebrativo - ha spiegato il presidente Avis Torino Lorenzo Ceribelli - ma anche l'occasione per dare lustro e mettere in evidenza la centralità della donazione di sangue, per far capire quanto sia fondamentale poter far fronte alla sempre maggiore richiesta di sangue e plasma".

"Spesso fa notizia sui giornali il fatto che a Torino vengono eseguiti con successo grandi interventi di trapianto. Ma passa sotto silenzio quante sacche di sangue vengono utilizzate per l'operazione - ha aggiunto Ceribelli -. Se pensiamo che un donatore può donare al massimo per quattro volte all'anno, significa che per un intervento chirurgico c'è bisogno di dodici donatori". Nel 2023 i donatori di sangue in Piemonte sono stati oltre 117 mila, recuperando i livelli pre Covid e contribuendo anche a colmare le carenze di altre regioni. "Donare il sangue è la generosità più grande che si possa fare", ha evidenziato Marrone, aggiungendo "che grazie ad associazioni come l'Avis il nostro territorio porta avanti una grande tradizione della cultura del dono".

Sabato la Mole Antonelliana brillerà di rosso con il logo dell'anniversario.



