Aci, ad Alessandria parte tour Ruote nella Storia 2024

L'Automobile Club Alessandria, in collaborazione con ACI Storico e con il patrocinio della Provincia di Alessandria e dei comuni di Alessandria e Casale Monferrato, organizza domenica 29 settembre 2024 la quarta edizione di "Ruote nella Storia". Questo raduno offre agli appassionati di veicoli storici l'opportunità di esplorare i borghi italiani a bordo di vetture d'epoca, in un format turistico-culturale che promuove lo slow driving.

L'evento inizierà con il raduno dei veicoli in piazza Madre Teresa di Calcutta ad Alessandria e proseguirà verso Casale Monferrato per una visita guidata della città. Il tour proseguirà con un pranzo presso il Ristorante "Le Boti Bistrot" di Camino.

Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della Grangia di Pobietto, un complesso di edifici medievali nel cuore di una zona risicola, con origini che risalgono al XII secolo.

Il presidente dell'Automobile Club Alessandria, Carlo Lastrucci, ringrazia le amministrazioni coinvolte e gli sponsor GrandiAuto Spa e Krumiri Rossi, e invita la cittadinanza a partecipare per ammirare le vetture d'epoca che prenderanno parte a questo affascinante evento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA