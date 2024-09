A Torino presentato l'Oscar di bilancio di Ferpi

Fa tappa a Torino, al Grattacielo Piemonte, la presentazione della 60/a edizione del premio Oscar di bilancio, promosso dalla Federazione relazione pubbliche italiana, dedicato alla comunicazione finanziaria e che premierà i primi della classe per quanto riguarda la rendicontazione di nove diverse categorie e quattro premi speciali. Alla presentazione hanno partecipato Filippo Nani, presidente di Ferpi, Ezio Bertino, delegato Ferpi per il Piemonte e la Valle d'Aosta e per Unione Industriali Giancarlo Somà. A fare gli onori di casa Andrea Tronzano, assessore al Bilancio e alle Attività Produttive.

"L'Oscar di Bilancio rappresenta un punto di riferimento in Italia per la comunicazione finanziaria e di sostenibilità - ha spiegato Tronzano - Un anniversario particolarmente significativo poiché si inserisce in un contesto in cui l'attenzione del pubblico e del legislatore è sempre più alta nei confronti della qualità dei documenti di rendicontazione".

"Come Regione Piemonte lo facciamo dal 2020. Si tratta del Popular Financial Reporting, comunemente detto Bilancio Pop, realizzato dalla Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management", ha sottolineato Tronzano.

"Il Bilancio Pop, rientra nella categoria degli strumenti di rendicontazione sociale che trasmettono ai cittadini le informazioni utili della Pubblica Amministrazione - aggiunge l'assessore - Il più importante obiettivo della rendicontazione sociale è proprio quello di favorire l'interpretazione delle attività pubbliche, consentendo al cittadino di comprendere cosa ha fatto l'ente, come lo ha fatto e con quali risultati".

"La comunicazione d'impresa gioca un ruolo cruciale nel costruire relazioni positive, basate sulla fiducia e sulla collaborazione con tutti gli stakeholder - ha commentato Filippo Nani, Presidente Ferpi - Per questo da sessant'anni ci impegniamo concretamente per far crescere la cultura della rendicontazione".

Le iscrizioni al premio sono aperte fino al 18 ottobre.





