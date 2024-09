Truffa del finto avvocato ai danni di una 80enne, arrestato

Un uomo di 44 anni si trova in carcere a Verbania, in attesa dell'udienza di convalida, dopo essere stato arrestato dai carabinieri di Verbania in seguito a una truffa ai danni di una signora di 80 anni di Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola) a cui aveva sottratto 600 euro e una dozzina di monete d'oro utilizzando la tecnica del finto avvocato incaricato di ritirare del denaro per evitare il carcere a un parente coinvolto in un incidente stradale.

Nelle stesse ore l'uomo, oltre alla truffa a Cannobio, ne aveva tentate altre due sempre nella zona del Verbano, non andate a buon fine. I carabinieri, che sono risaliti a lui analizzando le immagini delle telecamere, lo hanno fermato nei pressi dell'imbocco dell'autostrada: a bordo dell'auto, sotto il sedile del conducente, è stata rinvenuta una scatola di latta con all'interno i 13 monili in oro, mentre nel portafogli sono stati trovate la banconote.



