The beginning, nuova mostra allo Studio Museo Felice Casorati

Apre sabato 28 settembre, con inaugurazione dalle 16,30, aperta al pubblico, The Beginning la nuova mostra allo Studio Museo Felice Casorati di Pavarolo - terzo appuntamento del progetto Grand Tour-Viaggio tra le collezioni italiane - esposizione che mette in dialogo la produzione dell'artista Luisa Rabbia con le opere di Huma Bhabha, Ross Bleckner, Gianni Caravaggio, Mario Diacono, Jason Dodge, Scott Grodesky, Jannis Kounellis, Piero Manzoni, Claudio Parmiggiani e Beatrice Pediconi.

The Beginning, a cura di David Dixon e Archivio Casorati, realizzata dal Comune di Pavarolo e dall'Archivio Casorati in collaborazione con la Collezione Maramotti (Reggio Emilia), la Collezione Francesca Lavazza (Torino), la Peter Blum Gallery (New York) e la Galleria Giorgio Persano (Torino). L'esposizione si sviluppa in tre sedi, lo spazio museale dello Studio Museo Felice Casorati, un'area della Casa Casorati a Pavarolo e uno spazio espositivo sotto la torre campanaria di Pavarolo e sarà visitabile fino al 10 novembre, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 18, a ingresso libero.

La mostra ha preso forma a partire da due importanti dipinti di Luisa Rabbia, NorthEastSouthWest (2014, Collezione Maramotti) e Birth (2017, Collezione Francesca Lavazza), a partire dai quali sono state selezionate opere di artisti internazionali storici e contemporanei provenienti dalla Collezione Maramotti (Reggio Emilia).



