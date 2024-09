Sclerosi multipla, a Torino Osservatorio su percorsi terapeutici

Nasce a Torino il primo osservatorio sull'impatto di due percorsi terapeutici per migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla, malattia, cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante di cui solo in Piemonte soffrono 10.000 persone, 130.000 in Italia.

Due studi pilota su onde d'urto radiali e attività fisica adattata confermano i percorsi quali utili strumenti in aggiunta alle terapie già approvate, in grado di apportare innumerevoli benefici sulla salute e la funzionalità fisica delle persone con sclerosi multipla. Condotti rispettivamente da Città della Salute e Università di Torino, saranno presentati in anteprima lunedì 23 settembre nell'Aula Magna Dogliotti dell'Ospedale Molinette di Torino - ingresso da corso Bramante 88 (ore 17-19).

La realizzazione degli studi è stata resa possibile grazie all'impegno di Fabio Guglierminotti, in arte Fabio Wolf, ex atleta, colpito da sclerosi multipla, e al lavoro dell'associazione 160CM che Fabio ha fondato.



