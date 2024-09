Prima borsa di studio di 'Ale per sempre' per giovani donne

A meno di un anno dalla fondazione, è pronta a lanciare il suo primo progetto l'Associazione Ale per Sempre, nata nel 2023 all'indomani della prematura scomparsa di Alessandra Vigna, tra i fondatori di Jazz.Re:Found Festival e dei progetti connessi.

Grazie alle molte generose donazioni, l'Associazione Ale Per Sempre ha finora raccolto oltre 20.000 euro, che saranno destinati a finanziare tre progetti articolati nel prossimo biennio: in particolare, il primo investimento pari a 6.000 euro viene destinato all'erogazione di una borsa di studio e/o ricerca annuale per una giovane donna under 30, interessata a specializzarsi nell'ambito della music industry. Fino a lunedì 21 ottobre, sono dunque aperte tramite form le candidature per la prima borsa di studio, a supporto di progetti di formazione, ricerca o professionalizzazione da realizzare entro il termine del 2025.

L'associazione ha voluto lasciare aperte le possibilità di proposta dei progetti di formazione e ricerca, senza limitare geograficamente o dettagliare istituti. Sarà cura della partecipante indicare il progetto per il quale si richiede il sostegno e della commissione selezionare attenendosi ai criteri di valutazione indicati sul bando. Lavoratrici della music industry, professionalizzazione specifica per consolidare un programma già in corso: Ale per Sempre è aperta a ricevere i tanti progetti delle giovani donne in via di formazione, conscia delle difficoltà di accessibilità, economica e gestionale, che limitano l'adesione delle nuove figure professionali all'industria musicale.



