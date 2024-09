Premio StellaRe alla filantropa Maria Manetti Shrem

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo conferisce il Premio StellaRe 2024 alla filantropa italo-americana, Maria Manetti Shrem. Prima della cerimonia di premiazione - oggi 18 settembre alle 18,30 - Massimo Lapucci, Rockefeller Philantropy Advisor - International Fellow Yale University, farà un intervento sulla filantropia.

Il Premio StellaRe è conferito a Maria Manetti Shrem in qualità di "filantropa dei due mondi," attiva da oltre 40 anni in supporto a oltre 50 programmi di beneficenza per talenti nella musica, nell'arte, nell'istruzione e nella ricerca medico-scientifica attraverso più di 35 fondazioni tra Usa, Italia e Regno Unito, Africa, Francia e Messico. Maria Manetti Shrem ha creato impatto sociale su decine di migliaia di persone. Ispiratrice dei più giovani a sognare in grande e a non mollare mai, anche prendendosi rischi importanti come fece lei lasciando Firenze e una vita molto agiata che si era costruita nella moda, per inseguire l'amore della sua vita e la ricerca della felicità, ricominciando la vita da zero in California, a San Francisco.

StellaRe è il nome del Premio che dal 2006 la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo assegna a donne che, con il loro lavoro, il loro impegno e le loro idee, hanno tracciato nuovi sentieri nei campi più diversi del sapere. E' un anello disegnato e realizzato dall'artista Maurizio Cattelan, un anello di fidanzamento nella sua immagine più classica, ma in versione gigante, di cinque centimetri di diametro, e in edizione unica.

Un brillante luminoso come la stella simbolo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA