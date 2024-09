Nell'alto lago Maggiore al via il Grand tour Via delle genti

Tra ottobre e novembre, nei comuni di Ghiffa, Oggebbio, Cannero Riviera e Trarego Viggiona (nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola), verranno presentate al pubblico quattro nuove installazioni artistiche volte a valorizzare la memoria storica, culturale e ambientale di queste località dell'alto lago Maggiore.

A Ghiffa l'intervento, che sarà inaugurato il primo fine settimana di ottobre, è stato curato dal collettivo torinese Artieri, che ha sviluppato micro-architetture in legno nell'area del Sacro Monte, patrimonio Unesco. Oggebbio è stata scelta per un murales (inaugurazione il 3 novembre) di Fabio Petani su un muraglione di contenimento stradale. Cannero Riviera ospiterà un'installazione di visual mapping, realizzata da Edoardo Argentieri in collaborazione con Dimora Design Farm, che sarà presentata al pubblico il 5 ottobre. Trarego Viggiona ha scelto un progetto diffuso di video storytelling per dar voce a frammenti di storia, usi e costumi locali: realizzato da Walter Paradiso, sarà inaugurato il 2 novembre.

Gli interventi artistici rientrano nel progetto 'Grand tour sulla Via delle genti', finanziato da Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Territori in luce. Le località sono raggiungibili a piedi lungo un tracciato, di circa 16 km, che unisce la Riserva del Sacro Monte di Ghiffa con la chiesa di San Bartolomeo in Montibus, a breve distanza dal confine con la Svizzera.



