Filiera del legno, cresce impegno green della cuneese Vigolungo

Installazione di un aerocondensatore, che ha contribuito a ridurre i consumi idrici dell'85%, e di un impianto fotovoltaico che, messo in funzione a novembre 2023, ha prodotto nei primi 6 mesi del 2024 un totale di 459.193 KwH. Sono le due iniziative che sottolineano l'impegno green di Vigolungo, azienda di Canale (Cuneo) con più di 100 anni di esperienza nella lavorazione del legno e nella produzione di pannelli in compensato. L'azienda, che nel 2023 ha generato ricavi netti pari a circa 42,6 milioni di euro e ha chiuso il bilancio con un utile netto di 1,4 milioni, ha presentato il secondo bilancio di sostenibilità, realizzato con il supporto metodologico di Tecno Esg.

Vigolungo, inoltre, nel 2023 ha venduto pannelli per un totale di 41.747 metri cubi che contribuiranno a stoccare 42.000 kg di CO2 all'interno delle abitazioni, grazie all'utilizzo del legno.

"È fondamentale che un settore energivoro come quello del legno migliori il proprio impatto ambientale. Le nostre recenti iniziative, come l'installazione di un impianto fotovoltaico e l'implementazione di un aerocondensatore all'avanguardia, sono passi cruciali verso una gestione energetica più sostenibile", spiega l'amministratore delegato Stefano Vigolungo. "Diventare una realtà indipendente dal punto di vista energetico è uno degli obiettivi chiave: per questo continueremo a investire nella produzione autonoma di energia elettrica e nella promozione di pratiche sostenibili, puntando a ridurre gli sprechi e garantire un futuro ricco di opportunità per le generazioni future. Il tutto prendendoci cura delle nostre persone, valorizzandole e supportando la loro formazione".





