Carabinieri: Bellotti nuovo comandante a Tortona

Il maggiore Gianluca Bellotti, 48 anni, è il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Tortona (Alessandria). Succede al capitano Domenico Lavigna, che ha assunto il comando a Imola (Bologna).

Bellotti, laureato in Scienze dell'Amministrazione, si è arruolato nel 1997 e, terminata la Scuola marescialli, è stato assegnato a Milano Porta Garibaldi. Dal 2003 al 2010 ha prestato servizio allo Stato Maggiore della Legione Carabinieri Lombardia. Promosso nel 2010 sottotenente, è stato assegnato alla Scuola Allievi di Reggio Calabria. Ha guidato il Norm di Desenzano del Garda (Brescia).

Dopo la promozione a capitano, nel 2017, è stato destinato al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano. Dal 2019 al 2024, divenuto maggiore, ha diretto la Sezione Cyber Investigation sempre nel capoluogo lombardo.

Conoscitore delle lingue inglese e francese, a maggio è stato scelto per partecipare al 'Topcop Exchange Programme' di Cepol (Agenzia dell'Unione Europea per la formazione delle autorità di contrasto) per lo scambio di competenze investigative tecnico-forensi con le Forze di Polizia della Repubblica di Armenia.



