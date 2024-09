Verbania, campagna di sensibilizzazione contro il bullismo

È stato siglato questa mattina in prefettura a Verbania un protocollo d'intesa tra il comando provinciale carabinieri e Vco Trasporti finalizzato a sensibilizzare i giovani, in particolare i giovani studenti che giornalmente viaggiano sui bus della società, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

L'Arma ha messo a punto una brochure che contiene una serie di consigli per aiutare i più giovani a riconoscere un bullo in base al suo comportamento e alle sue azioni (non solo scherno e prevaricazioni, ma anche furti, estorsioni, istigazioni al suicidio) e a sapere cosa fare e a chi rivolgersi in caso di necessità, anche nel caso di episodi di cyber bullismo, quelli cioè messi in atto attraverso strumenti informatici.

La brochure è scaricabile attraverso un QR Code che verrà apposto su titoli di viaggio, abbonamenti, locandine, app e sito di Vco Trasporti, azienda che l'anno scorso ha trasportato circa un milione di utenti, di cui la metà studenti. Il protocollo d'intesa prevede anche controlli mirati alle fermate e sugli autobus di linea.

Nel corso della conferenza stampa, il prefetto del Vco, Michele Formiglio, ha posto l'accento sull'importanza della prevenzione del fenomeno: in provincia episodi del genere sono stati riscontrati, anche se non a livelli d'allarme.



