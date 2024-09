Torna la Danza Oltre le Barriere a Torino dal 21 e 22 settembre

Danza Oltre le Barriere torna per la terza edizione con un cartellone di spettacoli ed eventi performativi, attività di formazione e aggregazione e inclusione sociale che coinvolgeranno i quartieri della sesta circoscrizione di Torino fino alla fine dell'anno.

Il progetto, vincitore del bando della Città di Torino "Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo!" e realizzato in partnership con il Balletto Teatro Torino, inaugurerà la programmazione con due eventi speciali: un Galà, previsto sabato 21 settembre al Teatro Monterosa e il Défilé con le scuole di danza e le associazioni del territorio, che invaderà le strade della Circoscrizione 6 domenica 22 settembre al Parco della Confluenza.

Il Galà, come da tradizione, riunirà sul palco diversi artisti del territorio piemontese (EgriBiancoDanza, Btt, Guitare Actuelle e Progetto Slip), che condivideranno il palco del Teatro Monterosa, realizzando uno spettacolo corale capace di sottolineare la vocazione aggregativa dell'evento, così come dell'intero progetto. La Compagnia EgriBiancoDanza porterà sul palco "Divertimento", uno spettacolo leggero e dinamico che celebra la brillantezza della musica di Wolfgang Amadeus Mozart attraverso il linguaggio del corpo e del movimento. Btt presenterà invece "Vermell", coreografia di José Reches che, a partire dal titolo ("rosso" in catalano) e dagli elementi ad esso associati, dal fuoco, all'amore, al potere, mette in scena un duetto che attraversa diversi stati d'animo e di movimento, ruotando intorno allo scambio tra i due danzatori. Un altro scambio, quello tra danza e circo, sarà invece al centro del contributo di Progetto Slip, che esplorerà sul palco i confini tra corpo e spazio e coreografia e movimento. La musica è infine al centro del contributo di Guitare Actuelle, che amplierà l'esperienza del pubblico sulle arti performative con un approccio che punta a sorprendere.

La danza si sposterà poi, domenica 22 settembre, sul territorio della Circoscrizione 6 con il Défilé della Danza: dalle 16, una vera e propria parata green e inclusiva che invaderà il Parco della Confluenza coinvolgendo artisti, amatori e cittadini grazie alla collaborazione con associazioni e scuole di danza, ma anche istituti scolastici quali il Liceo Coreutico e l'istituto comprensivo Cena.



