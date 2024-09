Sogin, a Carlea il coordinamento per la realizzazione del Cemex

Sogin ha affidato a Donato Carlea il coordinamento per la realizzazione del Complesso Cemex all'interno del sito Eurex di Saluggia (Vercelli).

Donato Carlea, laurea in ingegneria civile, docente universitario, ha diretto i principali Provveditorati alle opere pubbliche d'Italia, è stato Commissario straordinario per le grandi opere, direttore generale del servizio ispettivo dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Fra le esperienze più recenti, il suo apporto alla ricostruzione del ponte di Genova (ex Morandi).

I lavori di realizzazione del complesso Cemex hanno avuto nel tempo una storia estremamente travagliata, con numerosi tentativi di avvio e susseguenti fermate, nel corso della venticinquennale vita di Sogin.

L'entrata in esercizio del Complesso Cemex entro il 2029, come previsto dal decreto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica -sottolinea Sogin in una nota- è uno dei passaggi strategici nel programma di dismissione e messa in sicurezza dell'impianto Eurex di Saluggia, che consentirà di cementare i rifiuti liquidi stoccati nel sito. La gara per la sua realizzazione sarà lanciata entro il prossimo anno in parallelo ad altrettanto complesse attività industriali come lo smantellamento dei reattori delle centrali nucleari, che consentiranno di portare a compimento la dismissione degli impianti nucleari italiani.

"Abbiamo trovato con il Professor Carlea una piena condivisione della visione strategica e dei metodi per affrontare questo progetto complesso" - ha dichiarato l'amministratore delegato di Sogin Gian Luca Artizzu - "la grande esperienza, l'autorevolezza e il prestigio del Professore, saranno quell'ingrediente in più che farà fare, al progetto e a noi tutti, un salto di qualità".





