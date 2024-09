Rifiuti su un torrente, il proprietario del terreno è stato denunciato

Cassoni pieni di rifiuti non tracciati e una stalla abusiva vicino al torrente Agogna sono stati scoperti nel a Briga Novarese dai carabinieri forestali di Gozzano e da quelli della stazione del paese. Il terreno, soggetto a vincolo paesaggistico e idrogeologico, vista la vicinanza del torrente, era parzialmente recintato e nei cassoni c'erano soprattutto metalli misti, elettrodomestici, caldaie, estintori esausti e accanto sono stati trovati numerose attrezzature edili, materiali provenienti da demolizioni e un mezzo d'opera.

Il terreno è stato sequestrato e il proprietario denunciato per aver realizzato illecitamente un' area di gestione di rifiuti e per la costruzione di un manufatto adibito a stalla senza le necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Si tratta di un cittadino straniero non nuovo all'attenzione dei carabinieri, che l'avevano già segnalato in precedenza per per opere di disboscamento non autorizzato.



