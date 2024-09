'Manon Manon Manon', tre opere al Teatro Regio

Dall'1 al 29 ottobre il Teatro Regio presenta Manon Manon Manon: un viaggio affascinante che, per la prima volta in Italia, propone una lunga "soggettiva" dedicata a Manon Lescaut, presentata in prima assoluta il primo febbraio 1893 proprio al Regio. La giovane protagonista del romanzo dell'abate Prévost, a partire dal successo riscosso alla metà del Settecento, ha ispirato ben tre compositori: Daniel Auber che ha dato vita a Manon Lescaut nel 1856, Jules Massenet che compose la sua Manon nel 1884, e Giacomo Puccini che raggiunse il suo primo grande trionfo con Manon Lescaut nel 1893. Centro del progetto è Giacomo Puccini, di cui si celebra il centenario della morte.

Tre opere autonome ma complementari, tre direttori d'orchestra, tre interpreti per una protagonista unica, tre diversi cast per un'inedita trilogia: tre nuovi allestimenti, ventuno recite in un mese, una vera sfida artistica e produttiva capace di mettere in luce la forza del Regio. L'inaugurazione sarà martedì 1 ottobre alle 19 con Manon Lescaut di Giacomo Puccini su libretto di Luigi Illica, Domenico Oliva e Marco Praga, in scena per 7 recite fino a sabato 26 ottobre, dirige il maestro Renato Palumbo, tra i massimi esperti mondiali dell'Opera italiana.

Manon Manon Manon - ricorda il sovrintendente Mathieu Jouvin - sarà al centro dell'interesse europeo perché il Teatro Regio ospiterà dal 24 al 26 ottobre la Conferenza d'Autunno di Opera Europa, la principale organizzazione europea che riunisce teatri e festival lirici, e che attualmente conta oltre 233 membri provenienti da 44 paesi.



