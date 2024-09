La Festa dei Nocciolini celebra il dolce più piccolo del mondo

"Una settimana di eventi per aggregare i territori, che è il motivo per cui la festa era nata all'indomani della terribile alluvione del 1994, in un momento di estrema difficoltà per il commercio che aveva voluto ripartire dal prodotto che ha reso famosa Chivasso (Torino). E oggi il messaggio che lanciamo è che vogliamo fare squadra".

Così la presidente dell'Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa, ha descritto oggi la 28/a edizione della Festa dei Nocciolini di Chivasso, l'evento dedicato al dolce più piccolo del mondo in programma fino al 22 settembre con il momento clou da venerdì a domenica.

Un calendario di eventi col meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, la mostra mercato, lo street food e gli show cooking, le cene speciali, musica, giochi cultura e i produttori del tradizionale dolce a base di zucchero, albume e nocciole. "Questa festa - dice il sindaco di Chivasso, Claudio Castello - è un momento di consapevolezza per un settore nevralgico dell'economia chivassese che mette insieme intraprendenza commerciale e cultura agroalimentare". Fra gli eventi la prima Rassegna della liquoristica piemontese e del Vermouth, il Festival del gelato artigianale di Rivara, l'Erbaluce Day e il cooking contest 'Cuochi a-tipici del Canavese'. "Il Nocciolino è molto più di un semplice dolce: è un simbolo identitario importante della comunità chivassese attraverso quasi due secoli di storia - ha sottolineato Coppa -.

Questo piccolo dolcetto ha assistito ai cambiamenti, alle sfide e alle trasformazioni della nostra città, dalle guerre ai grandi mutamenti sociali, rimanendo sempre un saldo punto di riferimento per l'identità culturale del nostro territorio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA