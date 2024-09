Inseguimento sul lungolago, arrestato un giovane motociclista

Inseguimento, questa mattina intorno alle 7.30, sulla statale 34 del lago Maggiore, nel Verbano-Cusio-Ossola. I carabinieri si sono lanciati all'inseguimento di una motocicletta guidata da un giovane di 24 anni che non si è fermato all'alt intimatogli dalla pattuglia nella zona di Oggebbio.

L'inseguimento è durato alcuni chilometri, nei quali il motociclista ha rischiato di causare diversi incidenti, effettuando sorpassi in prossimità di curve cieche e costringendo anche un bus di linea, proveniente dall'altra direzione, a frenare bruscamente, finendo di traverso per evitare un frontale. I militari lo hanno bloccato a Cannero Riviera, dove ha abbandonato il mezzo tentando la fuga a piedi.

Il 24enne, residente a Verbania, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti, essendosi rifiutato di sottoporsi al controllo. Sono in corso le verifiche sul contenuto di uno zainetto che l'uomo ha gettato nel lago durante l'inseguimento.





