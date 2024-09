I vigili del fuoco sono al lavoro per bonificare un incendio di un garage di un'abitazione a Strambino (Torino), in cui una persona è rimasta leggermente ferita dopo avere respirato i fumi del rogo ed è stata portata in pronto soccorso.

Sul posto c'è la squadra 81 di Ivrea con il carro autoprotettori.



