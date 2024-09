Carbonizzata in auto, Luca Orlandi condannato a 30 anni

Trent'anni di reclusione è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Alessandria a Luca Orlandi, 26 anni, l'agricoltore di Sale processato per la morte, avvenuta il 20 giugno 2022, della 74enne Norma Megardi. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo.

L'uomo è stato chiamato a rispondere di omicidio volontario aggravato, incendio, distruzione di cadavere.

Il padre e la madre, che erano accusati di calunnia verso i carabinieri, sono stati condannati a 4 anni e 6 mesi.

Il delitto sarebbe stato l'epilogo dell'ennesimo litigio legato a questioni di denaro. Il corpo senza vita della donna fu ritrovato in un'auto carbonizzata e abbandonata in un'area isolata nella zona degli argini del Po, in Isola Sant'Antonio.

Il figlio della vittima, Victor Andrini (NELLA FOTO - ndr) si è costituito parte civile. "Non basterà mai", ha commentato: "Qualsiasi cosa, non basta. In questo momento non ho la forza di rispondere, devo elaborare un attimo la situazione. Sono sicuro mi comprenderete. Mia madre era una persona magnifica, solare, e il suo ricordo resterà sempre con noi. Sono sicuro vorrebbe noi andassimo avanti a vivere con le nostre vite".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA