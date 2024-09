Incendio in una casa in Val di Susa, in fiamme il tetto

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti a Caprie, in Val di Susa, nel Torinese, per un incendio scoppiato su di un tetto di un'abitazione di due piani, in via Coppo.

Il rogo si sarebbe sviluppato su una falda di sessanta metri quadri. Sulla copertura erano installati dei pannelli solari.

Sul posto le squadre di Susa e quella dei volontari di Borgone.

A causa della strada molto stretta non è stato possibile avvicinarsi alla casa con le autobotti. È stata quindi predisposta una linea d'alimentazione idrica con duecento metri di condotta di manichette. Due anziani sono stati soccorsi dai sanitari per accertamenti.



