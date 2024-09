Formazione dei docenti in Piemonte, il programma di aulArte

C'è un contributo per favorire l'accesso ai luoghi di cultura da parte degli studenti e delle studentesse dei 25 istituti piemontesi selezionati a giugno, insieme a un programma di formazione docenti a cura dei dipartimenti Educazione delle istituzioni di arte contemporanea, con l'obiettivo di fornire gli strumenti utili a sviluppare autonomamente una didattica che utilizzi l'arte contemporanea nell'ambito dei programmi scolastici. Sono gli elementi del programma di formazione docenti di aulArte, bando ideato e promosso dalla Fondazione per l'Arte moderna e contemporanea Crt, in collaborazione con la direzione scolastica regionale del Piemonte. Il programma è stato presentato nel duomo delle Ogr Torino, alla presenza del segretario generale della fondazione, Luigi Cerutti, e della dirigente tecnica del Mim - ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Maria Cecilia Micheletti. docenti potranno accedere, a titolo gratuito e previa prenotazione, a una o più delle attività proposte, al termine di ciascuna delle quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Insieme ai responsabili dei dipartimenti Educazione delle istituzioni coinvolte nel progetto - Castello di Rivoli Museo d'arte contemporanea, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Gam - Galleria civica d'arte moderna e contemporanea, Fondazione Ferrero, Fondazione Merz, Pav Parco Arte Vivente, Pinacoteca Agnelli - sono state illustrate le proposte e le modalità per poter partecipare alle giornate di formazione, che si terranno tra ottobre 2024 e maggio 2025. I docenti potranno accedere, a titolo gratuito e previa prenotazione, a una o più delle attività proposte, al termine di ciascuna delle quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

"La Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT crede profondamente nel ruolo educativo dell'arte contemporanea, nella funzione che può esercitare nei processi di apprendimento e nella vita collettiva di un gruppo scolastico composto di bambine e bambini, di adulti, di insegnanti e famiglie" dichiara Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione per l'Arte moderna e contemporanea Crt. "Il ricco e stimolante programma di formazione per i docenti dedicato all'arte contemporanea si inserisce perfettamente tra gli obiettivi del protocollo d'intesa siglato il 20 giugno 2024 e appena entrato in vigore il 1 settembre" aggiunge Stefano Suraniti, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte



