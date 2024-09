Arriva a Torino il Silent Reading Party, la festa silenziosa

Arriva a Torino il silent reading party, un nuovo modo di fare festa, nato negli Stati Uniti e che sta spopolando in Europa, dove si fa leva sul silenzio, sull'ascolto e sul piacere di stare insieme a leggere.

L'evento, ribattezzato 'Silenzio, ora si legge. Una festa silenziosa per leggere e ascoltare', sarà ospitato negli spazi di 515, l'agenzia creativa di via Mazzini 40. L'iniziativa è organizzata da 'Compagne di Banco', di Elena Forno e Chiara Avidano. L'idea è quella di partecipare a una festa dedicata alla lettura, in compagnia, tra amanti dei libri e curiosi.

Vietato l'uso dello smartphone.

"Bisogna riprendere in mano la propria mente e il proprio pensiero libero, dobbiamo imporci di allontanare uno strumento che ormai è vitale, ma è distraente e disturbante, bisogna ammetterlo, dice Chiara Avidano, mentre Elena Forno aggiunge "il cellulare si spegne e si dimentica il mondo social virtuale per abbracciare quello reale e, dopo la lettura, per condividere pensieri e impressioni".



