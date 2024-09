Alessandria, ministero rende omaggio a maresciallo Marasco

"Straordinario esempio di coraggio, audacia e senso del dovere spinto fino all'estremo sacrificio". E' la motivazione che si legge sulla pergamena del ministero dell'interno che il tenente colonnello Giovanni Palatini, comandante provinciale dei carabinieri di Alessandria, ha consegnato a Maria Lucia De Souza, moglie del maresciallo Luigi Marasco. Il sottufficiale, medaglia d'oro al Merito civile alla memoria, nel marzo del 2015, 57enne da poco in congedo, inseguì un uomo, facendolo arrestare, che aveva appena rapinato una farmacia a Oviglio; fu però colpito da un arresto cardiaco e morì lasciando due figli.

"Un esempio per noi tutti - ha sottolineato il comandante Palatini nella cerimonia di oggi - che ci ricorda come il Carabiniere, oltre a essere sempre in servizio, rimane tale anche una volta lasciato il servizio attivo. Oggi ricordiamo un uomo e un maresciallo che, purtroppo a costo della propria vita, ha deciso di onorare il giuramento fatto molti anni prima, nel quale evidentemente ha continuato a credere fino all'ultimo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA