Alessandria, ai domiciliari ha un chilogrammo di droga in casa

Pensava forse di potere gestire la propria attività di spaccio dall'appartamento in cui si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma non aveva fatto i conti con i costanti controlli dei carabinieri. Si tratta di un uomo di 34 anni che i militari di Alessandria hanno infatti sorpreso mentre stava preparando una dose di cocaina. Sul letto in casa aveva due strisce e altre dosi erano state nascoste in un temperino con recipiente dietro alla televisione. Dell'hashish inoltre era sparso per l'alloggio senza troppe cautele.

Nel corso della perquisizione l'uomo ha dichiarato di avere lo stupefacente solo per uso personale. Sono invece state rinvenute dai militari altre dosi pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione, materiale utile per il confezionamento, oltre a denaro contante. Sapientemente occultati dietro ai cassetti di un comodino sempre nella camera da letto, sono stati trovati dei panetti di hashish confezionati e sigillati. In totale era circa un chilogrammo di droga: hashish e cocaina che sul mercato avrebbero fruttato circa 10mila euro.

Gli accertamenti sugli stupefacenti evidenziano una cocaina purissima al 99,9% e un Thc dell'hashish prossimo al 40. Il 34enne è stato rinchiuso in carcere.



