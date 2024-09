A Verbania l'incontro tra Albertella, Marnati e Preioni

Questa mattina a Verbania si è svolto un incontro al quale hanno preso parte il sindaco Giandomenico Albertella, il sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte Alberto Preioni e l'assessore regionale all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca Matteo Marnati. In una nota congiunta, l'incontro viene definito "molto proficuo, con un nuovo clima di apertura e collaborazione rispetto al passato, volto a condividere idee e progetti per il futuro del territorio". "La Regione Piemonte, insieme al Comune di Verbania, si è impegnata a sviluppare progetti concreti per il territorio, che possano favorire l'attrazione di investimenti e offrire nuove prospettive di crescita in ambito turistico, industriale e ambientale" si legge nella nota. Tra i temi affrontati, l'annunciata chiusura dell'azienda Barry Callebaut, la creazione di una filiera dei rifiuti per ridurre i costi di gestione e le tariffe per gli utenti, il miglioramento della gestione delle risorse idriche del lago Maggiore, la regolazione delle acque e provvedimenti per il rischio idrogeologico. Nell'incontro si è discusso anche della riqualificazione dei torrenti San Bernardino e San Giovanni, con l'obiettivo di fruibilità e valorizzazione ambientale oltre che di attrazione turistica, e della realizzazione di un nuovo porto, considerato un'infrastruttura chiave per il rilancio turistico di Verbania.



