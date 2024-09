Vanoli, 'Al mio Torino manca ancora equilibrio'

"Non abbiamo avuto equilibrio, devo essere bravo io a trovare soluzioni a questo problema: è un punto importante, ma non mi è piaciuta la lentezza della nostra manovra": il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, non è soddisfatto dello 0-0 casalingo contro il Lecce. "Non è un campanello d'allarme, ma serve il tempo per poter lavorare - continua l'allenatore granata in conferenza stampa - e dovevamo servire meglio i nostri attaccanti: siamo stati lenti e abbiamo commesso vari errori, queste cose non sono andate bene". Una piccola come il Lecce è riuscita a fermare il Toro: "Abbiamo affrontato grandi squadre che proponevano gioco, ora dobbiamo imparare a comandare il gioco contro le dirette avversarie" il prossimo step che devono fare i granata secondo Vanoli.

Anche per Valentino Lazaro non hanno funzionato tanti aspetti: "Sappiamo che potevamo fare meglio, lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo già nella prossima partita a Verona" l'analisi del giocatore. L'occasione migliore è capitata proprio a lui nel finale di gara: "E' vero, potevo calciare ma non mi sono fidato del mio sinistro - ammette l'austriaco - e non dovevo avere paura: in settimana lavoreremo tanto anche su questo".

Luca Gotti si prende il pareggio, anche se non gode del tutto: "Sono contento della prestazione, ma c'è anche un po' di rammarico - spiega l'allenatore dei giallorossi - e sono soddisfatto della personalità mostrata contro la capolista della serie A in questo momento". I rimpianti sono tutti per non essere riusciti a concretizzare le occasioni avute: "Negli ultimi 20 metri ci è sempre mancato qualcosa, abbiamo sciupato qualche passaggio e siamo stati poco precisi, ma abbiamo letto bene la gara e i ragazzi mi sono piaciuti per la voglia di vincere che hanno messo in campo".



