Chiorino a Biella per inaugurare nuova sede antincendi boschivi

La vicepresidente e assessora a lavoro e istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha partecipato questa mattina alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede del gruppo Aib, Antincendi Boschivi, di Biella.

L'edificio, in via Santa Barbara, è stato costruito grazie al sostegno della Regione Piemonte, del Comune di Biella e di numerosi enti, aziende del territorio e con i fondi raccolti dai volontari.

"La prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi, uniti alla promozione di comportamenti responsabili per ridurre i rischi, sono temi di vitale importanza per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale - ha detto Elena Chiorino - I volontari svolgono un ruolo cruciale nella protezione delle comunità e degli ecosistemi. Il loro coraggio e dedizione nel fronteggiare le fiamme e salvaguardare la vita altrui sono esempi di altruismo e forza d'animo. E ogni gesto di riconoscimento è un piccolo ma significativo modo per onorare il loro impegno incrollabile. Grazie a tutti i volontari antincendio per il loro servizio inestimabile. Il Governo e la Regione sono al vostro fianco nella gestione delle emergenze e nella formazione dei futuri volontari", ha concluso Chiorino.





