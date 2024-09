Anpas, in oltre 200 per gli stage del Protezione Civile Days

Oltre 200 volontari di protezione civile Anpas del Piemonte hanno partecipato agli stage formativi che si sono svolti ieri all'interno dell'evento 'Protezione Civile Days' a Saluzzo, nel Cuneese.

I corsi, con esercitazioni pratiche, sono stati ospitati all'interno del campo allestito nell'area del Foro Boario.

"Abbiamo cercato di spostare l'attenzione da ciò che è emergenza a ciò che si può fare prima della situazione critica, concentrandoci sulla formazione, sulla preparazione dei nostri volontari e delle nostre volontarie. Importante è la conoscenza del territorio e di ciò che è utile a prevenire e ad andare in soccorso della popolazione - ha spiegato Vincenzo Scortino, presidente Anpas Piemonte -La Protezione Civile è asse portante di quella che è la sicurezza dei nostri territori e delle nostre comunità. Il volontariato Anpas è infatti sempre impegnato a rispondere a tutti i bisogni del territorio".

Per Marco Lumello, del coordinamento nazionale Anpas Protezione Civile "la finalità della formazione fornita non è solo quella di essere preparati in caso di emergenza, ma anche essere formati su quelle che sono le attività di prevenzione e previsione".

"Siamo consapevoli che la formazione in ambito di Protezione Civile sia un elemento essenziale per garantire la qualità del nostro intervento - conclude Alessandro Benini, responsabile nazionale- Giornate come queste organizzate da Anpas Piemonte sono un ottimo inizio e spero che vengano replicate in futuro, perché sono un'esperienza preziosa".



