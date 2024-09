Al Salone di Torino auto sulla folla, dodici contusi

Incidente questa mattina a Torino, durante il Salone dell'Auto. Una vettura da rally, una Lancia Delta, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finita sulla folla che stava dietro le transenne di piazza San Carlo, all'altezza di via San Teresa, nel centro del capoluogo piemontese. Dodici le persone ferite, a quanto si apprende tutte lievi. Cinque sono però state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre le altre sono state assistite sul posto dai sanitari.

La polizia locale sta accertando i fatti e ha avviato gli accertamenti del caso con il conducente del veicolo e i responsabili dell'organizzazione dell'evento.

A quanto si apprende la maggior parte delle persone contuse sono codici verdi, mentre un codice giallo è stato trasportato all'ospedale Mauriziano. Si tratterebbe di una donna che avrebbe riportato una sospetta frattura alla gamba.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Lancia Delta avrebbe sbagliato una manovra, per cause ancora da accertare, uscendo dal percorso stabilito e finendo così sulle persone che da dietro le transenne stavano assistendo alla sfilata di questa mattina. Immediati i soccorsi e l'intervento della polizia locale in piazza San Carlo. Sul posto due squadre della Croce Verde di Torino e della Croce Rossa di Moncalieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA