A Novara oltre 4mila bambini e adulti per Scarabocchi

Si è conclusa a Novara la 7/a edizione del festival Scarabocchi, organizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori con Doppiozero e curato da Marco Belpoliti.

Tre giorni di eventi, laboratori e performance dedicati soprattutto ai più piccoli. Oltre quattromila le persone che hanno partecipato, tra cui 1.500 i bambini tra 4 e 11 anni.

"È stato un festival segnato dal successo dei laboratori in generale e in particolare da quelli per gli adulti segnati da un desiderio di disegnare, di usare le mani che impugnano matite pennarelli e pennelli per dare forma a facce visi e volti dopo che gran parte del tempo le nostre mani e dita battono su tastiere o sfiorano schermi elettronici per vedere il mondo: un modo per farlo nascere il mondo in immagine dai nostri movimenti di mani e occhi una esperienza del reale dopo tanto virtuale", ha spiegato Marco Belpoliti.

"Anche questa edizione di Scarabocchi si è rivelata una festa per la città di Novara, per tutti i bambini e le bambine che si sono dedicati ai tantissimi laboratori negli spazi del Broletto, ma anche per gli adulti, che si sono lasciati andare alla creatività a partire dal segno più liberatorio e naturale che ci sia. Facce visi volti: un fil rouge che ha saputo unire la fantasia alla riflessione, i gesti ai pensieri, in tre giorni indimenticabili anche per noi", ha commentato Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori.

"I veri volti e le facce sono quelle che abbiamo incontrato sorridenti e pieni di entusiasmo e di stupore tra le mura del Broletto; sono i protagonisti degli incontri, non solo nei laboratori, ma anche tra gli spazi del festival, bambini e adulti che a volte rincorrendosi, a volte fermandosi a riflettere, hanno sempre elevato lo spirito della bellezza, delle relazioni che si intrecciano intorno all'arte e alla cultura", ha concluso Paola Turchelli, responsabile del Circolo dei lettori di Novara.



