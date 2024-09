Maltempo, Nicco visita i Comuni della Val Chisone e Germanasca

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, oggi ha visitato alcuni comuni della Val Chisone e Germanasca colpiti dalle piogge torrenziali Nicco si è recato per un sopralluogo a Fenestrelle, Roure, Perosa, Inverso Pinasca, Pinasca, Villar Perosa. San Germano Chisone e Pramollo.

"Sono qui per essere al fianco dei cittadini e degli amministratori dei comuni duramente colpiti da eventi ormai incontrollabili e imprevedibili. Non possiamo lasciarli soli a gestire criticità così grandi", ha spiegato.

"Ho voluto vedere con i miei occhi, accompagnato da sindaci ed amministratori locali, - continua Nicco - e rendermi conto di ciò che hanno provocato le forti piogge della scorsa settimana. Parti di questi paesi sono stati letteralmente invasi da detriti e fango, mettendo a dura prova le comunità locali: la situazione di Villar Perosa, credo la più grave, è drammatica, si stimano oltre 4 milioni di euro di danni".

"Il nostro impegno - sottolinea il presidente del Consiglio regionale - deve essere massimo. Siamo qui per ascoltare le necessità dei territori, valutare i danni e pianificare insieme le soluzioni più efficaci per superare questa difficile fase. La priorità deve essere quella di garantire un pronto intervento e ripristinare le condizioni di sicurezza nei comuni colpiti".

"Bene ha fatto la Regione Piemonte a chiedere subito lo stato di calamità, perché in tempi brevi dobbiamo mettere in campo tutte le risorse necessarie e possibili perchè le amministrazioni locali riescano ad affrontare le criticità emerse a seguito di questi eventi naturali così devastanti. Dobbiamo essere al loro fianco, non si devono sentire soli", conclude Nicco.



