La Juve si ferma a Empoli, secondo 0-0 di fila

Dopo quello con la Roma arriva un altro pari senza reti per la Juventus. Finisce 0-0 la sfida con l'Empoli per i bianconeri di Thiago Motta, che però almeno pe runa sera in attesa dei match della domenica, sale a otto punti in testa alla classifica in solitaria. Il portiere dei toscani Vasquez è stato bravo a fermare la Juve che ha avuto con Gatti, Vlahovic e Koopmeiners le occasioni migliori. Ottima gara per i toscani che hanno avuto chance con Grassi e Gyasi.



