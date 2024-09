Folla al Salone Auto Torino, buoni affari per bar e ristoranti

Folla in centro e buoni affari per bar e ristoranti: il Salone dell'auto fa bene a Torino, secondo un'indagine condotta da Confesercenti fra gli operatori commerciali, mentre l'evento è in pieno svolgimento. Già ieri il numero dei visitatori è stato cospicuo, sta aumentando in queste ore, e baristi e ristoratori prevedono il pienone anche per domani.

Le prime stime degli esercenti indicano fra il 25 e il 30% l'incremento degli incassi dei locali rispetto a un normale fine settimana. Il pubblico - dicono - è fatto non solo di appassionati, ma anche di gruppi e famiglie che colgono l'occasione del Salone per visitare Torino.

"Il primo week end dopo la piena ripresa delle attività fa registrare un successo per Torino dal punto di vista turistico.

Il Salone sta portando in città un pubblico numerosissimo che si riversa nei pubblici esercizi e nei negozi. C'è una crescita rispetto all'edizione precedente, che avrà ricadute positive sul complessivo sistema dell'accoglienza della nostra città.

Manifestazioni come questa vanno sostenute e potenziate perché sono utili non solo in sé, ma anche per far conoscere sempre di più Torino: chi viene per uno specifico evento, ritorna per la città e per i suoi tanti elementi di attrazione" spiega Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti.



