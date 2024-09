Controlli in alberghi e b del Vco, 110mila euro di multa

Quattro persone denunciate e sanzioni per 110mila euro: questo il bilancio della campagna estiva di controlli nelle strutture ricettive nel Verbano-Cusio-Ossola condotti dai carabinieri dei reparti territoriali del comando provinciale di Verbania, dal nucleo ispettorato del lavoro di Verbania e dai Nas di Torino.

Complessivamente sono state controllate 25 strutture, tra alberghi, bed and breakfast e campeggi.

La sanzione più elevata, di oltre 80mila euro, è stata inflitta in Ossola, dove in un albergo sono state riscontrate violazioni di natura penale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e scoperti tre lavoratori in nero. Il titolare è stato denunciato e l'attività è sospesa in attesa che le irregolarità vengano sanate.

Cinquemila euro di sanzione a un albergatore della val Vigezzo: il titolare è stato denunciato perché la struttura non era in regola per quanto riguarda la documentazione di valutazione dei rischi, oltre a non rispettare le norme sulla conservazione degli alimenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA