Ultra trail Lago d'Orta, Omegna ospita i campionati italiani

Dall'11 al 13 ottobre è in programma l'edizione 2024 di Vibram Ultra Trail del Lago d'Orta: cinque le distanze in programma, tra cui la 75 km, con dislivello positivo di 4010 metri, valida come campionati italiani Assoluti e Master di Trail lungo, sotto l'egida della Federazione italiana di atletica leggera.

Tutte le gare partiranno da Omegna (Verbano-Cusio-Ossola): oltre alla 75 km, sono in programma la 55 km (2860 metri di dislivello positivo), la 12 km (360 metri), la 34 km (2000 metri) e la 21 km (980 metri). Spazio anche ai più piccoli, con la Utlino Run, corsa dedicata ai bimbi tra i 3 e i 12 anni, in collaborazione con il Parco della fantasia Gianni Rodari e il Forum di Omegna.

Nel 2023 i partecipanti totali furono quasi 1600, provenienti da 33 nazioni. Quest'anno, quando manca un mese all'evento, le nazioni rappresentate sono 26.



