Uici, ad Alessandria una cucina per non vedenti

E' stata creata per permettere alle persone non vedenti di sperimentare la gioia della cucina in un ambiente sicuro e accessibile. Dotata di tecnologie avanzate e strumenti pensati per facilitare la preparazione dei pasti, consente di non rinunciare alla creatività e all'autonomia. E' la speciale cucina che sarà inaugurata domani, sabato 14 settembre, nella sede dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Alessandria in via Legnano 44.

Un ulteriore passo avanti nel percorso dell'inclusione delle persone con disabilità, verso una società sempre più accogliente.



