Strappa la collanina dal collo di un anziano, arrestato 18enne

Un giovane di 18 anni, di origine nordafricana è stato arrestato dopo che aveva stappato una catenina d'oro dal collo di un anziano, tra via della Consolata e via Ignazio Giulio, a Torino.

I due militari dell'Arma, un uomo e una donna che prestano servizio all'ufficio comando del comando provinciale, hanno inseguito il diciottenne e lo hanno bloccato, non senza fatica, vista la resistenza del giovane che ha tentato di colpire i carabinieri, procurando delle escoriazioni a uno di loro.





