Sindaco di Ivrea aggredito da due pitbull mentre si allena

Il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, è stato vittima di un'aggressione da parte di due pitbull mentre correva nei boschi di Bienca, una frazione di Chiaverano, nel Torinese. E' successo nei giorni scorsi.

Grande appassionato di sport, Chiantore si stava allenando per la corsa Ivrea-Mombarone quando si è ritrovato improvvisamente attaccato dai cani, uno dei quali lo ha morsicato al polpaccio sinistro.

La pronta reazione del sindaco è servita ad allontanare i due molossi. In quel momento, nella zona boschiva, non stava passando nessuno, quindi il primo cittadino si è trovato da solo ad affrontare i pitbull, probabilmente scappati da un cascinale nelle vicinanze.



